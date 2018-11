TMW - Roma, l'obiettivo è Lazzari. Concorrenza Napoli, c'è il prezzo

© foto di Federico Gaetano

Dalla D alla Nazionale. La carriera di Manuel Lazzari ha avuto un'impennata inaspettata negli ultimi anni, cioè dal passaggio dalla Giacomense alla SPAL, facendo filotto di campionati e di consensi da parte di pubblico e giuria. L'esordio in Nazionale contro il Portogallo è solo la punta dell'iceberg, un modo per dare il la alla seconda parte della sua vita calcistica.

OBIETTIVO ROMA - Nella scorsa estate la SPAL ha rifiutato tutte le offerte pervenute da squadre di medio cabotaggio, in particolare dal Torino e dall'Atalanta, pur avendo ottimi rapporti con entrambi i club. Questo perché Lazzari riveste un ruolo fondamentale nel gioco di Semplici e l'intenzione era quella di farlo partire solo per una big. La Roma si è attivata negli ultimi tempi, visionandolo più volte dal vivo e ottenendo relazioni positive. La valutazione è intorno ai 18 milioni di euro, ma la SPAL farà muro almeno fino alla prossima estate.

C'È IL NAPOLI - Pure gli azzurri stanno seguendolo con particolare attenzione, sebbene nel ruolo ci siano già Callejon e Verdi. Se Ancelotti dovesse passare stabilmente al 4-4-2, allora Lazzari sarà un'opzione molto forte in estate, perché laterale di ruolo e già abituato a farsi quasi tutta la fascia sia in fase di copertura che in quella offensiva.