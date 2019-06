TMW - Roma, lo Shakhtar fa muro: Fonseca disposto a pagare

© foto di Federico Gaetano

Una trattativa fiume ed una volontà ferrea. Quella di Paulo Fonseca di sedere sulla panchina della Roma. Le resistenze del Presidente dello Shakhtar proseguono nonostante i contatti costanti dalla giornata di ieri, intessuti in prima persona dai due protagonisti. Una fase di stallo che ha portato l’allenatore portoghese al punto di svolta di prendere in mano la situazione e dare la disponibilità a fare un ulteriore sacrificio economico pur di raggiungere la sua nuova destinazione. I contati proseguono, la clausola resta un ostacolo, ma Fonseca è disposto a pagare in prima persona per sposare il progetto Roma.