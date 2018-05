TMW - Roma, maglia speciale durante la rifinitura: "Forza Sean!"

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

"L'AS Roma condanna fermamente il ripugnante comportamento si una sparuta minoranza di tifosi in trasferta che hanno portato disonore al club, a dispetto della maggioranza degli altri tifosi". Questa è una parte del duro comunicato che la società giallorossa diramò il 25 aprile in seguito all'aggressione di alcuni tifosi giallorossi a Sean Cox. La solidarietà nei confronti del sostenitore dei Reds, ancora in coma dopo gli scontri, non si è però fermata a queste poche righe. Il club ha deciso di mandare un altro messaggio di sostegno al tifoso irlandese, facendo vestire i giocatori una maglia con scritto: "Forza Sean!" nel corso della rifinitura di oggi. Un gesto per dimostrare ancora una volta la vicinanza nei confronti della persona rimasta gravemente ferita, non che la distanza verso coloro che hanno compiuto questo assurdo agguato. Ecco la foto direttamente da Trigoria con Federico Fazio che indossa la maglietta: