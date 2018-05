TMW - Roma, Monchi: "Alisson via? Serve la volontà di tre parti"

Fonte: dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Premio 'Dirigente dell'anno' al Football Leader per il ds della Roma, Monchi. "Il primo anno in Italia è stato difficile, per me è stata la prima esperienza lontano dalla Spagna ma sono contento della mia scelta. Dopo un anno con un inizio difficile, posso dire di essere felice in Italia. Se è più grande l'orgoglio per quanto fatto in Champions o più grande il rammarico per la semifinale col Liverpool? Entrambe le cose, volevamo la finale. All'andata col Liverpool abbiamo perso, manca qualcosa per l'anno prossimo. Se Alisson resta? Per andare via servono tre cose: un'offerta, un'offerta accettata e la volontà del ragazzo di andare via. Per ora non c'è nulla di questo. Noi siamo contenti di lui, le voci di mercato sono normali", ha detto il ds della Roma.