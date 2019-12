© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ipotesi prestito semestrale per Mirko Antonucci, talento offensivo classe 1999 della Roma. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il ragazzo, dopo essere stato sei mesi alla corte di Paulo Fonseca, potrebbe cercare più spazio altrove. Su di lui c'è la Sampdoria in Serie A, ma anche un trittico di club in cadetteria come Empoli, Perugia e Cremonese.