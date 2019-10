TMW - Roma, più Cristante che Veretout come trequartista contro il Cagliari

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Più Bryan Cristante che Jordan Veretout per il ruolo di trequartista della Roma, nella gara casalinga in programma domani alle 15 contro il Cagliari. Un'indiscrezione che, se confermata dalle scelte ufficiali di mister Fonseca, non dovrebbe comunque precludere l'utilizzo del centrocampista francese in mediana al fianco di Amadou Diawara.

Questa la probabile formazione dei giallorossi secondo l'inviato di TMW:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Cristante, Zaniolo; Dzeko. All.: Fonseca.