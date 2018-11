Fonte: Lorenzo Marucci

Resta viva l'idea Diego Lainez, per l'attacco della Roma: secondo quanto raccolto da TMW, il ds giallorosso Monchi, oltre a Hector Herrera a centrocampo, sta seguendo con grande attenzione il mercato centroamericano. Il classe 2000 dell'América, paragonato in patria a Hirving Lozano e già nel mirino anche dell'Ajax, rimane un giocatore più che gradito e il dirigente iberico pare pronto a muoversi in modo concreto.