Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul momento della Roma, reduce dal ko in Champions League contro Viktoria Plzen. Per i giallorossi oggi è previsto l'allenamento alle 11: al termine della seduta i calciatori potranno tornare alle loro case. La scelta, condivisa tra allenatore e società, ha alle spalle la convinzione che la funzione di confronto del ritiro si sia esaurita e si ritiene più utile dare qualche ora di riflessione per conto proprio ai calciatori. La squadra è in ritiro da venerdì scorso e ci tornerà sabato.