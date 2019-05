© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma aspetta in maniera quasi febbrile l'esito dell'incontro fra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta, in corso in queste ore. Se l'allenatore atalantino dovesse liberarsi, senza sposare il progetto Champions, a quel punto sarebbe già pronta l'investitura in giallorosso, per un maxi contratto da 3 milioni di euro per tre stagioni.

LE ALTERNATIVE - Il solito Marco Giampaolo, ritenuto da Baldini l'uomo giusto per dare linfa a un nuovo progetto, oppure c'è l'idea Sinisa Mihajlovic, reduce dal miracolo Bologna, arrivato al decimo posto dopo aver rischiato seriamente la retrocessione. Per lui ci sarebbe anche una sfida nella sfida, perché la Lazio - qualora Inzaghi dovesse finire a Milan o Juventus - punterebbe su di lui.