TMW - Roma, Siviglia fiducioso sul ritorno di Monchi. E avanza Mirabelli

Sirene spagnole per il direttore sportivo della Roma, Ramon Verdejo Monchi. Il Siviglia sta pensando di affidare il ruolo di direttore generale all’uomo che ha contribuito ai successi del club negli anni. Una situazione che potrebbe avere il gradimento dello stesso Monchi. Vicenda da monitorare nel corso dei mesi. Sembra che Monchi possa comunque lasciare la Roma a fine anno. E si fa strada Massimo Mirabelli per il futuro giallorosso. L’ex direttore sportivo del Milan avanza posizioni per la poltrona da dirigente della Roma che verrà. E Monchi può tornare al Siviglia...