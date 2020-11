tmw Roma, Smalling ancora a parte. Speranze di recupero entro domenica al lumicino

Per Chris Smalling ancora lavoro individuale in mattinata, visti i postumi della forte intossicazione alimentare che lo tiene ai margini del gruppo da inizio settimana. Di conseguenza, l'inglese è sempre più in dubbio per domenica, quando all'Olimpico arriverà il Parma: dovrebbe essersi ancora Cristante dunque al centro della difesa a tre.