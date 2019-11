TMW - Roma, Smalling: "Mese positivo, peccato per l'ultima settimana"

Fonte: Antonio Parrotto

Il difensore della Roma Chris Smalling, intervenuto in zona mista, ha così parlato dopo la sconfitta col Parma: "Il mio obiettivo era quello di impormi gradualmente qui, le cose stanno andando anche meglio del previsto. Sto riuscendo a dare il mio contributo. L'inizio di stagione è stato complessivamente positivo, anche se nell'ultima settimana abbiamo perso un paio di occasioni per consolidarci, sia in Europa che in campionato".

In campo sembri molto a tuo agio. "Sì, è stato bello iniziare a giocare sin da subito. Sento che sto imparando tanto, giorno per giorno".

Come funzionano le cose nello spogliatoio? Non parli ancora italiano: "La squadra ha un interprete e un insegnante che mi aiuta in questo senso, in campo riesco a capire le frasi basiche".

Cosa è successo stasera alla Roma? Il Parma ha giocato la partita perfetta: "A dire il vero credo che, fino al gol, stessimo controllando abbastanza bene la partita. Se fossimo passati in vantaggio, probabilmente avremmo ottenuto la vittoria. Sapevamo che uno dei punti di forza del Parma era il contropiede, e in effetti anche oggi lo hanno dimostrato".

C'è un problema stanchezza? "E' stato un mese lungo con molte partite ravvicinate, ma questo è un problema che riguarda molte squadre, perciò niente alibi. Oggi la squadra voleva vincere e ha spinto: l'atteggiamento è stato positivo".

L'avventura alla Roma? "Mi sono ambientato molto bene, la mia famiglia è felice e lo sono anche io. Restare in futuro? In questo momento penso solo a fare una bella stagione alla Roma, noi vogliamo conquistare la qualificazione alla prossima Champions League e vincere un trofeo quest'anno".