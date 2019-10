Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Giovanni Padovani

Arrigo Sacchi, durante la cerimonia del Festival dello Sport di Trento che celebrava il Milan degli Immortali, ha rilasciato queste parole dal palco: "Giampaolo? A Maldini e Boban auguro tutto il meglio possibile. Cambiare così in fretta equivale ad ammettere l’errore. Ho iniziato a seguire Marco dai tempi dell’Ascoli, lo contattati per la Nazionale U21 e mi è dispiaciuto il suo esonero perché credo sia un bravo tecnico. Non sono dentro lo spogliatoio e perciò non posso parlare con certezza. Boban è stato una delle mezze punte più forti al mondo. Paolo l’ho avuto anche in Nazionale. Ho piacere che facciano bene in questo Milan".