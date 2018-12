TMW - Salvini: "Sentenza UEFA? Due pesi e due misure"

Il Ministro dell'interno Matteo Salvini presente alla Festa della Curva Sud all'Arena Civica di Milano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei media presenti. Queste le sue parole raccolte da TMW: "I tifosi del Milan come dell'Inter sono una parte di Milano. Sentenza UEFA? Due pesi e due misure, non ci vogliono tanto bene. Ho cominciato a seguire il Milan in serie B, figurati se mi arrendo per una sconfitta o per una sentenza. Ricorso? Non faccio l'avvocato, lascio gli avvocati al loro lavoro. Sulle squadre italiane in generale c'è un'attenzione ed un accanimento particolare. Il calcio è calcio, finiti i 90 minuti finisce il gioco. Ibra? Il Milan non ha bisogno di un singolo, ha bisogno di un piano. Gattuso? Tutto ok, lui fa l'allenatore e lo fa bene, io faccio il ministro e spero di farlo bene. L'uscita dall'Europa non l'ho ancora smaltita, ma era l'esordio europeo di mio figlio. Il momento del Milan? Sicuramente se entri in campo per non perdere, arriva la sconfitta. Mi aspetto un Milan che entra in campo sempre per vincere. Conte sulla panchina del Milan? Parlo di quello che c'è, questo è l'allenatore e questa è la squadra. Mi piacerebbe vedere un Milan sempre più italiano, spesso e volentieri ci sono tanti giovani che non riescono a trovare spazio perché le squadre schierano 11 stranieri in campo. Gattuso? È il migliore".