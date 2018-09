Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro giorni di lavoro per la Sampdoria. La sfida fra i blucerchiati e la Fiorentina che doveva giocarsi il 19 agosto e rinviata per il crollo di ponte Morandi, era stata inizialmente prevista per mercoledì prossimo alle ore 17 e poi spostata alle ore 19 stesso giorno. Una scelta dettata dall’impossibilità di far disputare un match in piena ora di punta con i problemi legati al traffico dopo la tragedia come hanno sottolineato i gruppi della Sud con i loro comunicati. Impossibile chiedere il cambiamento di data per il club, cosa fattibile solo con l’intervento del Prefetto di Genova, la società blucerchiata ha ottenuto il massimo. Operazioni che sono iniziate lunedì quando l’avvocato Romei, su delega del presidente Ferrero, ha sentito Sky, Fiorentina e Lega di Serie A per discutere il da farsi. L’idea è stata condivisa anche dal presidente di Lega Miccicché e dal dg Brunelli che, insieme, si sono rivolti al direttore delle competizioni UEFA Giorgio Marchetti. La richiesta è stata dettata dal fatto dell’eccezionalità della situazione e che mercoledì prossimo le italiane in Champions League giocheranno alle 21. In mattinata è stato superato l’ultimo scoglio con l’ok del presidente UEFA Aleksander Ceferin.