TMW - Samp, Quagliarella: "Felicissimo per la 50esima rete in blucerchiato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Felicità ed entusiasmo negli occhi di Fabio Quagliarella, dopo la bella vittoria della sua Sampdoria in quel di Frosinone. Queste le parole in mixed zone dell'attaccante campano, così come raccolto da TMW.

Emozionato per questo cinquantesimo gol in maglia blucerchiata?

"Non lo sapevo, me lo hanno detto solo al triplice fischio. Scendo in campo per dare il meglio. Non era facile oggi, lo sapevamo. Ci tengo a ringraziare i tifosi ciociari. Uscire tra gli applausi di questo stadio mi ha emozionato. Ricorderò per sempre questo giorno; ringrazio ufficialmente il pubblico di Frosinone".

Adesso vi aspetta la Fiorentina.

"Dovremo esser bravi a recuperare le energie perse questa sera. Dovremo dare il meglio di noi contro i viola".