Fonte: Francesco Aresu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in zona mista al termine della sconfitta per 4-3 contro il Cagliari: "Peccato perché la prestazione è stata notevole. Non dobbiamo abbatterci perché la prestazione è stata grande, Quagliarella si è sbloccato con un bellissimo gol e dobbiamo continuare su questa linea".