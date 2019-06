TMW - Sampdoria, Andersen al centro del mercato: Roma e due inglesi su di lui

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrale difensivo Joachim Andersen della Sampdoria è al centro di molto interessi di mercato in Italia e non solo. Il danese classe ‘96 è fra gli obiettivi della Roma per rinforzare la propria difesa, specialmente in caso di partenza di Kostas Manolas, ma i giallorossi dovranno vedersela con due big inglesi. Si tratta, come raccolto dalla nostra redazione, di Arsenal e Tottenham.

I Gunners avrebbero messo sul piatto 45 milioni di euro per Andersen e il centrocampista Dennis Praet, mentre gli Spurs sarebbero pronti a investire 25 milioni di euro per il solo centrale danese.