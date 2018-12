© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bartosz Bereszynski può diventare un uomo mercato per la prossima estate. Il club di Ferrero, come ogni anno, deve realizzare plusvalenze per avere un bilancio più che accettabile - è in positivo da anni - e il polacco ha un discreto seguito, sia per la posizione da esterno destro, sia per le ottime prestazioni che sta inanellando.

BENE CON LA POLONIA - La crescita negli ultimi tempi è esponenziale, tanto da diventare un giocatore imprescindibile per la Polonia di Brzęczek. Questo sta facendo attirare su di sé più club, anche dalla Premier League.

ROMA E NAPOLI - Ma non solo, ci sono pure le due italiane che lo stanno seguendo con particolare attenzione. La Roma sta per bocciare Karsdorp dopo i tanti infortuni, mentre il Napoli dovrebbe cedere uno fra Malcuit e Hysaj.