Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel ha commentato in zona mista la vittoria ottenuta oggi dalla sua Sampdoria contro la Juventus: “Sono abbastanza contento della stagione nonostante alti e bassi ma più alti. Ho finito bene ed era importante vincere qui in casa contro una grande squadra come la Juve davanti ai nostri tifosi. Siamo contenti”.

Sul futuro: Non lo so. Io mi sono trovato molto bene qua e l'importante era fare bene. Devo ringraziare tutti i tifosi perchè mi sono trovato bene. Adesso vedremo che succede, posso dire solo che mi sono trovato bene. Se rimango qua sono molto contento. Giampaolo? Ha fatto molto bene. Peccato sia mancato qualcosa però il mister ha lavorato bene. A noi non ha detto niente, quindi vedremo”.

Cosa è mancato l'Europa? "Penso che abbiamo fatto una buona stagione. Ci abbiamo provato. Abbiamo sbagliato secondo me due o tre partite come contro il Bologna. Forse è giusto cosi ma la Sampdoria riproverà l'anno prossimo".

Il voto alla tua stagione? "Sono abbastanza contento dopo l'anno scorso che non avevo quasi segnato. Era importante per me ritrovare prestazione e gol. In un periodo ho fatto un po' di calo ma sono contento."