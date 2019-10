Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In zona mista al termine del match contro la Roma è intervenuto il centrocampista della Sampdoria Ronaldo Vieira: “Il mister ci ha detto di stare compatti e di divertirci. Abbiamo fatto una buona partita, ora dobbiamo continuare così. La mia prestazione? Stiamo lavorando tutti bene, non solo io, abbiamo fatto una buona settimana, dobbiamo lavorare tutti insieme e vediamo che cosa succede. Sapevamo che la Roma è una squadra forte, noi dovevamo restare compatti, e abbiamo fatto quello che il mister ha detto. I buu razzisti? Li ho sentiti nel primo tempo, non dovrebbe succedere".