TMW - Sassuolo, Carnevali: "Sensi all'Inter, visite a breve. Felici per Sala"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla così ai nostri microfoni all'uscita della sede dell'Inter, dove è stata perfezionata l'operazione Stefano Sensi: "Abbiamo già raggiunto l'accordo con loro, già ad inizio settimana Sensi farà le visite mediche. C'è soddisfazione per aver dato l'opportunità a nostri giocatori di andare in un grande club. Noi abbiamo preso Sala, un giocatore che avevamo già individuato qualche giorno fa ma per cui l'Inter ha fatto un po' di resistenza. E' un giovane interessante, una prima scelta per noi.

Si aspetta una grande annata da Sensi?

"Glielo auguro, ha grandi qualità sotto l'aspetto tecnico e umano. Stefano non l'ho ancora sentito, ma immagino sia felice".

Avete parlato di altri giovani con l'Inter?

"Per il momento no, Sala era il primo giocatore che avevamo puntato. Gravillon? E' un prospetto interessante, ma ci penseremo più avanti".