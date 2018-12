© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le buone prestazioni di Alfred Duncan stanno portando a Sassuolo più di un osservatore per seguirlo con continuità. I neroverdi sarebbero pronti a cederlo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, con Valencia e Juventus che paiono interessate. In particolare, in bianconero, servirebbe come vice Matuidi per farlo riposare, ma l'intenzione sarebbe quella di proporre un prestito con diritto di riscatto.