TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Non siamo ancora un prodotto finito"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Parrotto

A commentare il successo per 3-1 sul Bologna, in casa Sassuolo c'è mister Roberto De Zerbi. Queste le sue parole in zona mista: "Abbiamo fatto 90’ di attenzione, di voglia di non sbagliare gol, di sacrificio e anche di gioco, perché, salvo in alcuni minuti, abbiamo giocato sempre. Il Bologna poi è partito forte, noi dobbiamo fare sempre di più per cercare ancora la nostra identità per giocare dentro di noi: il momento non è semplice, ci sono tanti infortuni e tanti calciatori arrivati a mercato quasi in chiusura, non è facile far capire a tutti le idee di gioco. Non siamo ancora un prodotto finito, abbiamo cambiato molto ed è anche per questo che la vittoria sul Bologna ha un maggior valore. Ora diamole continuità".