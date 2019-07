TMW - Sassuolo, Lirola regolarmente in gruppo. Boateng pronto a partire

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Parrotto

Kevin Prince Boateng è praticamente un giocatore della Fiorentina e questa mattina, nel ritiro del Sassuolo a Vipiteno, ha lavorato in palestra, pronto per la partenza per Firenze, dove raggiungerà i suoi nuovi compagni agli ordini di Vincenzo Montella.

Lirola in gruppo - Discorso diverso per quel che riguarda Pol Lirola: il difensore, come testimoniato dalla foto di TuttoMercatoWeb.com, ha lavorato regolaremente in campo con il resto della squadra, in attesa di sviluppi sul fronte mercato.