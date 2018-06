TMW - Sassuolo, per l'attacco obiettivi Antonucci e Parigini

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sassuolo tutto su Mirko Antonucci e Vittorio Parigini. Dopo la cessione di Berardi e Politano il club di Squinzi proverà a chiudere per il talento della Roma e per l'ex Benevento - di proprietà del Torino - che piace anche all’Udinese. Antonucci potrebbe arrivare in prestito e Parigini a titolo definitivo.