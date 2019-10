TMW - Sassuolo, Romagna: "Non giocavo da 5 mesi, sono davvero felice"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Parrotto

Il difensore del Sassuolo, Filippo Romagna, ha commentato in zona mista la vittoria di stasera contro l'Hellas Verona. Questo quanto raccolto da TMW: "Finalmente è arrivato questo bellissimo risultato, abbiamo lottato fino alla fine e voluto vincere a tutti i costi. Erano più di cinque mesi che non giocavo una gara ufficiale, avevo tanta voglia... Forse troppa perché ho preso un giallo ingenuo a inizio partita (ride, ndr). Comunque abbiamo vinto e sono davvero contento. Aspettavo questo momento da tanto, quando il mister ieri mi ha detto che avrei giocato non stavo più nella pelle. Il gruppo mi ha dato subito una grande mano a inserirmi, mi sono ambientato bene".

Le sue condizione fisiche?

"Sto bene. Ho avuto un problema fisico durante la sosta, ma ho recuperato. Era un po' che non giocavo, ma mi sento in forma".