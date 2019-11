© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il poco spazio di questa prima fase della stagione, il profilo di Alessandro Tripaldelli non sta passando inosservato. Il terzino del Sassuolo vanta un gran numero di estimatori, con squadre italiane come Fiorentina, Bologna e Atalanta che hanno cercato di sondare il terreno, al pari di società straniere che alla stessa maniera stanno monitorando la situazione di un giocatore due vedrà il suo contratto scadere nel giugno del 2022. Dall’Inghilterra sono stati avvistati scout del Southampton, del Crystal Palace e dello United che hanno dato responsi positivi per il passo di un giocatore che sarebbe adatto anche ad un campionato fisico come quello britannico, mentre nella Liga il profilo del classe 1999 è monitorato da Valencia e Levante. Insomma, una schiera di possibili pretendenti che non perde d’occhio un talento di casa nostra.