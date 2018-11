TMW - Sassuolo, su Trotta gli occhi di ChievoVerona e Udinese

Napoli, amichevole in famiglia: gol di Younes, doppiette Verdi-Callejon

Ranucci: "Lunedì a Report parleremo di Napoli, non dico altro"

Roma, Moriero studia i giallorossi per un giorno: le foto

Italia, contrattura muscolare per Romagnoli: al suo posto Acerbi

Dalle valigie ai vetri per smartphone fino a Nike: tutti gli sponsor di CR7

Juve attende Pjanic per accertamenti

Sassuolo, confermata frattura composta al perone per Adjapong

Monopattino elettrico per Ronaldo. E il brasiliano rischia la multa

Milan, domani gli accertamenti per Romagnoli

Atalanta in lutto, è morto Flemming Nielsen

Italia, convocati in Nazionale Kean e Mancini

Fiorentina, riposo fino a lunedì per Pezzella. Poi nuovi esami

Juventus, nulla di grave per Pjanic

Brasile-Uruguay, le formazioni ufficiali. Tanti italiani in campo

Inter, verso i 60mila spettatori per il match contro il Frosinone

Cagliari: lavoro personalizzato per Faragò, Farias e Klavan

Roma, De Rossi verso la guarigione: rientro in gruppo nei prossimi giorni

Milan, nuove conferme: operazione in vista per Bonaventura

Chievo e Udinese seguono con grande interesse la situazione di Marcello Trotta . L'attaccante classe '92, chiuso dai vari Boateng, Babacar e Matri al Sassuolo, sarebbe infatti finito nel mirino di questi due club di Serie A, alla ricerca di rinforzi per il loro reparto avanzato in vista del mercato di gennaio.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy