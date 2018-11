TMW - Sassuolo, tre club di Serie A chiedono informazioni su Brignola

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha finora trovato poco spazio al Sassuolo. Ora Enrico Brignola potrebbe decidere di salutare la piazza neroverde per trovare continuità altrove: secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'attaccante classe '99 ex Benevento interessa a Empoli, Udinese e Atalanta. Questi tre club di Serie A, infatti, hanno mosso i primi passi e chiesto informazioni per il calciatore nativo di Caserta.