Fonte: Dal nostro inviato Giacomo Iacobellis

Dopo gli scontri e le polemiche che hanno portato al cambio di continente per il ritorno della finale di Copa Libertadores, scoppia la pace tra i tifosi del River e quelli del Boca a Madrid. Le due tifoserie infatti si sono incontrate nella capitale spagnola in un clima di grande fair play, come dimostrano le foto scattate dal nostro inviato. Curioso infine il caso di due sorelle argentine: una tifosa del Boca, l'altra del River per un autentico derby in famiglia.