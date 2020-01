TMW - Semplici: "Ci mettiamo in difficoltà da soli, così diventa complicato"

Fonte: Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella zona mista del Mazza, Leonardo Semplici ha provato a spiegare le ragioni della sconfitta nel derby contro il Bologna: "Ultimamente stiamo facendo buone gare, il problema è che ci mettiamo tanti errori. Siamo passati in vantaggio, dopo quindici secondi abbiamo subito il pareggio. È un aspetto che dobbiamo migliorare: era già successo col Genoa, quasi a Torino. Bisogna avere letture più appropriate. Questo è un campionato difficilissimo, noi abbiamo delle problematiche ma spesso ci mettiamo in difficoltà da soli, com'è successo nel primo tempo sul retropassaggio sbagliato o altre letture che andavano fatte in maniera diversa. Sono aspetti che devo mettere in testa ai ragazzi. Già facciamo fatica a segnare, poi se concedi queste situazioni diventa difficile fare risultato, specialmente in una partita come oggi, in cui tenevamo a dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Bisogna migliorare, essere più propositivi. Se prendi il pareggio subito significa che ci sono disattenzioni che non ci possiamo permettere".

Sono limiti dei giocatori o è una questione mentale?

"I limiti credo li abbia l'allenatore. Da inizio anno stiamo cercando di lavorare su certi aspetti, nonostante questo commettiamo errori grossolani. Bisogna prendersi le proprie responsabilità in certi momenti, io ci metto sempre la faccia. Quando la squadra non vince la colpa è mia, ma bisogna avere una determinazione diversa, non solo in questa gara ma in tutte. Bisogna avere una forza mentale che ci possa permettere di non commettere con questa facilità certi errori".

Quanto può essere determinante Bonifazi?

"Forse oggi eravamo un po' stanchi, dopo il tre a uno i due centrocampisti hanno accusato un po' la fatica. Bonifazi aveva fatto due partite in sei mesi. Bisogna però girare gli errori a nostro favore, non si può sempre pensare che l'avversario ci perdoni qualche errore di troppo, in Serie A non ce lo possiamo permettere. Certe situazioni sono abbastanza facili, dispiace che il risultato negativo condizioni anche il giudizio sulla prestazione, che a mio avviso è stata buona. Poi però il risultato dice che hai perso, quindi dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto, dobbiamo rimboccarci le maniche, rimanere uniti e pensare alla prossima".

Potrebbe arrivare Iago Falque?

"Sono abituato a parlare di chi c'è, sicuramente con Dabo e Bonifazi la società ha fatto un grande investimento, mi auguro che possano arrivare quei calciatori che la società sa di poter prendere per rafforzare la rosa. Poi vedremo tutti insieme di portare a casa il risultato".

Potrebbero esserci altri innesti?

"Non lo so, dovete parlare con Vagnati e con il presidente. Io ho fatto le mie richieste, poi le valuteremo insieme come abbiamo sempre fatto".