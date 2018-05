TMW - Seri, addio Nizza. Sfida tra tre big di Premier, Roma defilata

© foto di Federico De Luca

Dopo tre stagioni, il centrocampista ivoriano Jean Seri è destinato a lasciare il Nizza questa estate. In Premier League, infatti, è in corso una vera e propria sfida di mercato tra Manchester United, Chelsea e Liverpool per il calciatore classe '91 che lo scorso agosto fu a un passo dal trasferimento al Barcellona. E la Roma? In questo momento è nettamente defilata: gli ultimi contatti ufficiali risalgono a qualche mese fa e ad oggi su questo versante non ci sono sostanziali novità.