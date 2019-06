TMW - Seri in Italia? Sondaggio di Inter e Napoli. Ma prima le uscite

© foto di Federico De Luca

Dopo una stagione da protagonista al Fulham, per il centrocampista ivoriano Jean Seri potrebbe essere giunta l'ora di sbarcare in Italia, in quel campionato che ha già sfiorato un anno fa quando ci fu una trattativa con la Roma durata diverse settimane.

Al momento, giusto precisarlo, ancora nessuna trattativa in corso, però da casa Inter filtra un interesse per il mediano classe '91: ha caratteristiche idonee al gioco di Antonio Conte, è un profilo gradito alla dirigenza, ma un suo ingresso in rosa potrebbe avvenire solo dopo alcune cessioni: Borja Valero in primis, ma anche Radja Nainggolan qualora per il belga arrivasse un'offerta in grado di evitare minusvalenze.

Situazione simile a quella del Napoli. Il club partenopeo segue da tempo il ragazzo e anche recentemente c'è stato un aggiornamento sulla disponibilità di Seri a trasferirsi in Italia. Giuntoli e De Laurentiis, però, prima di inserire ulteriori tasselli a centrocampo vogliono sfoltire la rosa, vogliono definire le cessioni di Amadou Diawara e Marko Rog. Poi solo dopo ulteriori innesti, con Seri sicuramente in lista.