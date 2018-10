TMW - Serie A, Micchiché: "Ora si metta mano subito alla Giustizia Sportiva"

Fonte: Dai nostri inviati, Dario Marchetti e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti durante l'elezione di Gabriele Gravina come nuovo presidente della FIGC: "Bisogna credere in quello che si sta facendo, eleggiamo oggi un Presidente della FIGC che è la holding di controllo del calcio italiano, che è lo sport più importante del paese. Il fatto di raggiungere unitarietà di voto e condivisione dei programmi è un primo importantissimo passaggio. Ora serve individuare le priorità e servono soprattutto tempi chiari per la realizzazione".

Si auspica che la Serie A abbia più peso?

"Noi abbiamo il 12%. O arriviamo ad avere il 51% o non cambia nulla. Certamente la Lega Serie A ha un ruolo predominante perché rappresenta le società più importanti. Quando io penso ai presidenti dei grandi club penso ai grandi imprenditori che l'Italia ha avuto. E poi la Serie A dà un contributo importantissimo al mantenimento di tutto il movimento calcistico. Per me è molto importante la condivisione dei nostri progetti".

Come fare per evitare l'ingresso di certi avventurieri nel calcio?

"Quest'anno abbiamo cambiato anche i broadcaster che vendono i diritti tv in alcuni paesi, come Stati Uniti e Canada, arrivando così a venderli ad alcune realtà come ESPN che raggiunge decine di milioni di famiglie americani. L'obiettivo è che tanti nuovi potenziali investitori possano avvicinarsi al calcio italiano, che non deve limitarsi ai 90 minuti della partita ma deve valorizzare anche le città. I nuovi investitori non solo devono pensare di guadagnare e divertirsi, ma devono farlo anche sapendo di essere in un contesto sociale e culturale unico al mondo".

Baldissoni potrebbe rappresentarvi nel Consiglio Federale?

"No, sono già stati eletti Lotito e Marotta oltre al sottoscritto. Non dobbiamo nominare più nessuno".

Quale la prima priorità da domani?

"Le compagini nelle varie leghe e poi la Giustizia Sportiva. Serve un sistema di giustizia più rapido e trasparente. Siccome i nostri interlocutori sono sempre più internazionali, dobbiamo avere ben chiaro che la certezza delle regole fa la differenza per qualsiasi investitore".