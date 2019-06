TMW - Spagna U21, Firpo: "Serie A gran campionato ma ora non ci penso"

Fonte: Dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Junior Firpo, difensore della Spagna Under 21 e del Real Betis, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro i pari età della Francia. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Stiamo giocando molto bene tutti, abbiamo creato una sana competizione che ci fa migliorare tutti: abbiamo conquistato una finale, la gara era iniziata in modo assurdo per un rigore, ma ce l'abbiamo fatta sono felice di aver conquistato la finale. Il mercato ? Non ci penso, come ho già detto molte volte, adesso ci giochiamo un trofeo molto importante. Giocare in Italia in futuro? È un bel campionato, ci sono squadre importanti e storiche, a me piace anche fare esperienze in altri paesi, ma prima voglio pensare a terminare l'Europeo".