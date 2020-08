tmw SPAL, Bonifazi vuole restare in Serie A: stop ai contatti col Parma, in pole c'è il Genoa

vedi letture

Quale futuro per Kevin Bonifazi? Il presidente della SPAL Walter Mattioli, questa mattina in conferenza stampa, ha rivelato che il giocatore il prossimo anno difficilmente resterà a Ferrara per giocare in Serie B.

Alla SPAL piace molto Brugman del Parma e nei giorni scorsi si era parlato di una possibile trattativa che prevedeva il passaggio di Kevin Bonifazi ai crociati con Brugman nella trattativa. Poi l’addio di Faggiano, che è andato al Genoa, ha frenato la trattativa e proprio il club rossoblù sembra essere il principale indiziato per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore ex Torino, che vuole rimanere in A.