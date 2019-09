TMW - SPAL, Colombarini: "Bel forcing finale. Così possiamo salvarci"

Fonte: dall'inviato Davide Soattin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, presidente della SPAL, ha così commentato nella zona mista del Mazza la vittoria estense contro la Lazio: "Abbiamo giocato una gran partita, un bel secondo tempo contro una squadra che ha qualcosa in più di noi. Con grinta, rabbia e carica però possiamo mettere chiunque in difficoltà, e credo che per la situazione che si era creata, la squadra abbia lanciato un messaggio alla piazza e ai tifosi, quello che gli attributi e le qualità per arrivare all'obiettivo le ha. Contro la Lazio chiunque faticherà a costruire, con il loro pressing alto abbiamo sofferto ma abbiamo anche continuato a crederci, conquistando tanti angoli. E su uno di questi abbiamo trovato il pareggio. Poi il forcing finale non me l'aspettavo: la squadra mi ha sorpreso ma ha meritato questi tre punti".

Strefezza? "Da tre anni è nostro, e da quest'anno abbiamo deciso di aggregarlo alla rosa. Dovrà imparare tanto e crescere tanto ma oggi ha mostrato che ha le qualità".

Cambio modulo? "Il mister l'ha fatto per spingere di più. Non sono bravo nelle analisi tecniche, dovreste chiederlo a lui. Oggi però ho visto soprattutto una grande voglia di fare risultato, e i tre punti sono il giusto premio. Senz'altro la classifica cambia ma è ancora troppo presto per guardarla. Dobbiamo pensare al gioco e a ripetere prestazioni come quella di oggi. Non siamo diventati fenomeni, così come non eravamo brocchi: la salvezza è alla portata".

Importante il successo del Bologna al Brescia. "Ho appena visto i risultati, il Bologna ha vinto a Brescia, su un campo difficile e sotto 3-1. Senz'altro è una grande vittoria. Tutti dicono che il Brescia lotterà con noi per salvarsi e il Bologna no, quindi in teoria è positivo. Ma c'è il campo e poi anche il mercato. A trentacinque partite dalla fine non dobbiamo guardare le altre ma solamente noi stessi. Le prossime partite saranno molto difficili".

Tifosi dalla vostra parte? "La grande maggioranza di tifosi ha stima, e ci avrebbe sostenuti anche senza un risultato. Negli ultimi due giorni abbiamo ricevuto tanti attestati di stima, e sono contento di aver regalato loro una vittoria in questo momento".