tmw SPAL, da Balzaretti-Gazzoli a Bonato: le ultime sul dopo Vagnati

Cercasi direttore sportivo in casa SPAL. Si fa strada nelle ultime ore l’ipotesi Federico Balzaretti in coppia con Andrea Gazzoli, già dirigente del club. È una pista calda, che potrebbe essere approfondita nei prossimi giorni. Sullo sfondo resta Nereo Bonato, attuale ds della Cremonese che lascerà i grigiorossi a fine stagione. La SPAL è al lavoro, a caccia del nome giusto per sostituire Vagnati. Avanza Balzaretti in coppia con Gazzoli, Bonato idea da non scartare. E, più defilato, attenzione a Giorgio Zamuner...