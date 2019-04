TMW - SPAL, Lazzari: "Questa vittoria contro la Juve è da incorniciare"

Fonte: Dal nostro inviato a Ferrara, Giovanni Albanese

© foto di Federico Gaetano

"Quest'anno, soprattutto all'inizio, abbiamo affrontato un brutto periodo nelle gare casalinghe. Adesso periodo abbiamo fatto tre vittoria contro squadre che lottano per la Champions League. Vincere in questo stadio e regalare queste partite ai tifosi e alla società è ancora più bello". A parlare in zona mista, dopo il successo ottenuto per 2-1 contro la Juventus, è l'esterno della SPAL, Manuel Lazzari:

Non vi siete accontentati del pareggio.

"Già un punto per noi sarebbe stato d'oro. Ma dopo il pareggio siamo riusciti a tirare fuori molte più energie e siamo stati bravi a ribaltarla, per poi difenderci bene. E' stata veramente una partita da incorniciare".