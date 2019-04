TMW - SPAL, Semplici dopo la vittoria con la Juve: "Un premio per i ragazzi"

Fonte: Dal nostro inviato a Ferrara, Giovanni Albanese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Battere la Juve non è così semplice. I ragazzi ci sono riusciti dando tutto quello che avevano". A parlare in zona mista, dopo il successo ottenuto per 2-1 contro la Juventus, è il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici:

Non vi siete accontentati del pareggio.

"Alla fine del primo tempo mi sono un po' arrabbiato perché non stavamo interpretando la partita come volevamo. Siamo stati bravi a scendere in campo nella seconda frazione nel modo giusto, sfruttando bene le nostre qualità e ribaltando un risultato che per noi è importantissimo. Credo sia stata l'inerzia della gara che ci ha portato a continuare a creder nelle nostre possibilità. Un premio per i ragazzi che ci hanno sempre creduto. Sono tre punti importantissimi per la nostra classifica".