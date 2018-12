TMW - SPAL, Valdifiori: "Spiace aver perso. Pagate alcune ingenuità"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

Il centrocampista della SPAL Mirko Valdifiori ha parlato in mix zone dopo la sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria finita 2-1 per i genovesi: “Ci tenevamo a passare il turno e fare una buona gara. In diversi non giocavamo una gara intera da tempo e volevamo dimostrare al mister che può contare su di noi e penso che abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister anche se è andata male sul piano del risultato anche se non abbiamo rischiato tanto. Stiamo cercando di fare pressione in avanti, alcune volte ci è andata bene mentre in altre situazioni siamo stati un po' ingenui come in occasione del gol di Defrel. Se avessimo chiuso in vantaggio il primo tempo si sarebbe vista un’altra gara nella ripresa. Stavamo facendo una buona gara su un campo difficile, potevamo anche raddoppiare con Paloschi e dispiace che sia finita così. - continua Valdifiori - La continuità si trova giocando e stasera ho avuto la possibilità di giocare 80-85 minuti, io mi alleno sempre al massimo e il mister sa che può contare su di me. La condizione e certe giocate però si trovano solo giocando e vediamo se in campionato avrò spazio già dalla prossima gara”.