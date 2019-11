Fonte: dall'inviato Riccardo Caponetti

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite stasera dell'evento "Una serata di stelle per il Bambino Gesù", in Città del Vaticano, il bomber della Nazionale e della Lazio Ciro Immobile parla così ai microfoni di TMW della serata: "Siamo davvero orgogliosi di come abbiamo presentato questa serata e di quello che andremo a fare, lo facciamo per i bambini e vedere la gioia nei loro occhi è stupendo. La visita è stata toccante, emozionante, per noi questa serata vale ancora di più. Sensazioni? Uniche, che non provi con altre cose, regalare un sorriso a questi bambini per noi è davvero soddisfacente, più di qualsiasi altra cosa".