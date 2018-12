TMW - Storie in divenire: Conte-United, Mou-Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'addio di José Mourinho è stato un fulmine a ciel sereno un po' per tutti. Tranne per chi conosceva la realtà di Manchester, dove solo un accordo - cospicuo, visti i 25 milioni versati al portoghese - avrebbe potuto portare finalmente a un cambio di allenatore, in un ambiente dove Mou aveva oramai concluso la propria reggenza. E ora, quale è il futuro per i Red Devils? I sei mesi da traghettatore rappresentano una scelta anche per risparmiare, ma è una questione di opportunità.

CONTE FORTISSIMO PER GIUGNO - Antonio Conte ha rifiutato di prendere il Real Madrid in corsa, ben sapendo di bruciarsi una delle carte migliori del mondo. Il contatto con la Roma c'è stato, pure forte, il tecnico però preferirebbe una delle grandi panchine. Settimana scorsa poteva esserci il Paris Saint Germain, ma il passaggio del turno ha fatto rientrare i vari allarmi per Tuchel, mentre lo United nel frattempo si è liberato. In questo senso i contatti vanno avanti da due mesi, con Blanc e Lopetegui che nella giornata di oggi si sono proposti in maniera forte, ma al contempo i dirigenti United vogliono una soluzione definitiva per giugno.

VOLATA A TRE, ORA MOURINHO È LIBERO - In Italia una delle panchine che potrebbero liberarsi nel futuro - pur non tanto prossimo - è quella dell'Inter. E José Mourinho è un candidato forte, fortissimo, tanto più che c'è stato un contatto fra Jorge Mendes e Marotta, a margine del Golden Boy. Le altre carte sono quelle di Diego Pablo Simeone, nella mano di Zhang, e Pochettino, che però sarebbe un'idea di Javier Zanetti: cifre troppo alte per il secondo, difficile da percorrere la strada per il primo.