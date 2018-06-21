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Serie A

TMW - Suso-Inter, nessun 'fastidio' Milan. I dettagli della proposta

21.06.2018 22:20 di Marco Conterio  Twitter:    articolo letto 31201 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da una parte all'altra del Naviglio. Un'opportunità e un'idea di mercato. Concreta. Suso dal Milan all'Inter, frutto di contatti e spunti arrivati anche nella giornata di ieri tra l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, e la società nerazzurra.

Nessun fastidio Milan "Nessun fastidio", precisano le parti coinvolte nella potenziale e possibile trattativa, alla luce dell'irritazione che i rossoneri avrebbero avuto dopo il summit di ieri. Niente di vero. Perché il summit non era 'mistero' ma alla luce del sole e noto al Milan prima che andasse in scena. Rapporti totalmente sereni e distesi tra tutte le parti, Suso al Milan è un'idea forte per l'Inter e per il ds Piero Ausilio.

La proposta Che prepara 28 milioni di euro più una contropartita tecnica. Tra quelle individuate anche Antonio Candreva, sebbene l'agente del calciatore, Federico Pastorello, abbia frenato in serata sull'ipotesi. Però l'idea Suso all'Inter procede spedita. Nella totale 'serenità' dei contatti tra le parti.
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