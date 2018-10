TMW - Toldo: "Non era facile fare il secondo a un mostro come Julio Cesar"

Fonte: dagli inviati a Trento, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Filippo Gabutti

Al Festival dello Sport di Trento è andato in scena un evento dedicato all’Inter del Triplete. Tanti i nerazzurri presenti sul palco. Ecco le dichiarazioni di Francesco Toldo:

“Alcuni di loro li vedo ancora giocare grazie al progetto Inter Forever. I primi dieci minuti son bravi tutti, poi però capisci che il tempo passa, inevitabilmente. Non era facile fare il secondo a un mostro come Julio Cesar, ma rivedo le immagini e provo soltanto brividi. Auguro alla nuova Inter di raggiungere presto nuovamente questi traguardi”

