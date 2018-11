TMW - Toldo: "Violenza problema culturale. Marotta? Aspettiamo"

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A margine dell'evento "Un rosso alla violenza", in corso in Lega Serie A, l'ex portiere dell'Inter Francesco Toldo ha parlato così ai microfoni del nostro inviato: "Di iniziative ce ne sono tante, si tendono a dimenticare ma questo è un problema talmente importante della nostra società che serve educazione al rispetto, ai valori giusti, a non allontanarsi per le differenze che ci sono e serve un lavoro costante, è un problema di cultura. Il ruolo del genitore è quello, poi c'è anche quello del Settore Giovanile, che deve formare l'atleta e non solo".

Un problema può essere che quando si va allo stadio può succedere quello che è successo ad Ancelotti, a Mourinho. Come si risolve?

"Le soluzioni non mi competono, i cori contro mi sono sempre stati antipatici ed è un errore della nostra civiltà. Se prima si andava allo stadio per sfogarsi, ora che il sistema è più regolato, si fa anche più fatica a commettere reati ed offendere, ma questa situazione di sottofondo rimane. A mio figlio dico di rispettare i ruoli, di rispettare gli arbitri, ma si torna al discorso educazione".

In termini di lotta per i titoli, l'arrivo di un dirigente come Marotta potrà aiutarvi molto:

"Esula un po' da quello di cui parliamo di oggi, quando sarà ufficiale verrà comunicato da parte della società".