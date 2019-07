© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine del convegno a Coverciano dal titolo 'Facciamo gli uomini', il presidente dell'Assocalciatori ha parlato di vari temi. Tra questi anche il caso Chiesa: "E' un ragazzo di grandi prospettive, ha fatto vedere di avere un valore: è un gradino sotto ai grandi campioni che si sono già affermati. Il mercato e le big valutano l'ampio margine di miglioramento di questi campioni. Federico è tra i giovani che hanno un futuro assicurato di altissimo livello

Se facesse l'allenatore vorrebbe tutto il gruppo subito a disposizione?

"Chiunque vorrebbe subito tutti i i calciatori. Oggi pero col mercato così lungo ci si deve preparare sperando che quella sia la rosa finale o che arrivino calciatori ad implementarla. Certamente così non si lavora nel modo più lineare: ci sono calciatori che sperano di cambiare squadra come allenatori che si augurano di averne altri. Spesso i giocatori che arrivano a fine mercato sono i più importanti e questo mette un po' in difficoltà".

Che pensa di Commisso nuovo patron viola?

Non ho avuto modo di conoscerlo, certamente le proprietà estere hanno voglia di far bene fin da subito, Firenze è una città internazionale che può tornare ai livelli di un tempo. Sono di parte, ma aver tenuto Vincenzo Montella è stata la scelta giusta, fatta in prospettiva per dare un bel gioco alla squadra facendo anche spettacolo".