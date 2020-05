tmw Torino, da Giampaolo a Semplici: le idee per la panchina

Non solo Leonardo Semplici e Marco Giampaolo. Il Torino che verrà valuta diversi profili per la panchina. L’ex allenatore del Milan è un’idea che potrebbe prendere piede nelle prossime settimane, ma un altro nome attentamente valutato è quello di Rolando Maran. In lista anche Davide Ballardini, possibile outsider insieme a Leonardo Semplici che avrebbe in Davide Vagnati uno sponsor non indifferente. Il Toro riflette. Da Giampaolo a Semplici fino a Ballardini, la sensazione è che una decisione verrà presa entro due-tre settimane. Giorni di valutazione, i granata studiano le mosse per il futuro...