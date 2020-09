tmw Torino, in chiusura Karamoko dal Chievo

Un nuovo innesto per il Torino. In chiusura l’arrivo di Ibrahim Karamoko. Centrocampista classe 2001, arriva dal Chievo Verona. Granata al lavoro, firme in arrivo a stretto giro di posta. Karamoko pronto per una nuova avventura, il Torino lo aspetta...